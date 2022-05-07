Скільки разів на день можна заряджати смартфон: помилки, які робить кожен другий

Найбільша помилка – постійно тримати телефон на зарядці

Якщо ви хочете, щоб ваш смартфон "прожив" якомога довше, потрібно його правильно доглядати. Оскільки "термін придатності" телефону багато в чому залежить від його акумулятора, то дуже важливо знати, як правильно ставити свій гаджет на зарядку, щоб не зіпсувати батарею.

Як правильно та скільки разів на день можна заряджати свій смартфон, пише belnovosti.by.

Скільки разів на день можна заряджати смартфон

Постійно тримати свій гаджет на зарядці — погана ідея, адже в процесі деякі смартфони можуть сильно нагріватися, від чого підігрівається й акумулятор, або ж навпаки — батарея нагріває телефон. А це негативно впливає на якість роботи та термін придатності як гаджета, так і його акумулятора.

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Найкраще не заряджати свій смартфон кілька разів на день. Якщо акумулятор працює нормально, повної зарядки повинно вистачати практично на весь день. Кілька разів ставити на зарядку можна, якщо акумулятор практично видихся або швидко розряджається на морозі.

Також варто зазначити, що не можна повністю розряджати та заряджати свій телефон, адже повний заряд не йде на користь батареї. Найкраще ставити смартфон на зарядку при 20-30%.

Раніше "Телеграф" писав, які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд із мобільним телефоном. А також які звички "вбивають" смартфон завчасно.