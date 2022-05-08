Як не можна заряджати телефон: топ-6 помилок, які роблять всі
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Кожній людині важливо, щоб її девайс працював довго і без поломок
Деякі звички користувачів під час зарядки мобільних телефонів можуть суттєво впливати на батарею пристрою. Оскільки смартфон став для людини важливим атрибутом у сучасному житті, то вкрай важливо не припускатися помилок при його зарядці.
Будь-кому хочеться, щоб заряду акумулятора вистачало надовго. Щоб телефон справно працював якомога довше, потрібно уникати шести поширених помилок, які робить практично кожна людина, пише ipadstory.
Як не можна заряджати смартфон: топ 6 помилок
- Зарядка до 100%. Якщо постійно підтримувати заряд телефону на рівні 100%, це поступово призводитиме до швидкої втрати енергії. Надалі акумулятор буде розряджатися набагато швидше.
- Використання дешевих аналогів для зарядки. Експерти рекомендують використовувати лише оригінальний зарядний пристрій, що йде в комплекті зі смартфоном. Він має оптимальні налаштування для якісного підзаряду батареї, тоді як дешевші аналоги витрачають ресурси акумулятора.
- Перегрівання смартфона. Як правило, телефон нагрівається під час підключеного зарядного пристрою. Перегрів псує батарею, тому варто уникати зарядки пристрою на сонці та в жарких приміщеннях.
- Повна розрядка та вимкнення. В ідеалі не слід давати знижуватися заряду нижче рівня 25-30%. Якщо ви доводите розряд акумулятора до 0% та його автоматичного відключення, то для відновлення батареї йде багато енергії та часу, а це загрожує збоями роботи смартфона в подальшому.
- Використання під час зарядки. Це скорочує термін служби батареї, і навіть при повній зарядці мобільний пристрій розряджається швидше.
- Зарядка при низьких температурах. Потрібно не допускати перегрівання акумулятора, так і його переохолодження. Бажано, щоб температура акумулятора була не меншою за 15°С, коли ви вирішите під'єднати телефон до зарядки.
Раніше "Телеграф" пояснював, як правильно заряджати мобільний телефон уперше після покупки.
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