Як не можна заряджати телефон: топ-6 помилок, які роблять всі

Кожній людині важливо, щоб її девайс працював довго і без поломок

Деякі звички користувачів під час зарядки мобільних телефонів можуть суттєво впливати на батарею пристрою. Оскільки смартфон став для людини важливим атрибутом у сучасному житті, то вкрай важливо не припускатися помилок при його зарядці.

Будь-кому хочеться, щоб заряду акумулятора вистачало надовго. Щоб телефон справно працював якомога довше, потрібно уникати шести поширених помилок, які робить практично кожна людина, пише ipadstory.

Як не можна заряджати смартфон: топ 6 помилок

Зарядка до 100%. Якщо постійно підтримувати заряд телефону на рівні 100%, це поступово призводитиме до швидкої втрати енергії. Надалі акумулятор буде розряджатися набагато швидше. Використання дешевих аналогів для зарядки. Експерти рекомендують використовувати лише оригінальний зарядний пристрій, що йде в комплекті зі смартфоном. Він має оптимальні налаштування для якісного підзаряду батареї, тоді як дешевші аналоги витрачають ресурси акумулятора. Перегрівання смартфона. Як правило, телефон нагрівається під час підключеного зарядного пристрою. Перегрів псує батарею, тому варто уникати зарядки пристрою на сонці та в жарких приміщеннях. Повна розрядка та вимкнення. В ідеалі не слід давати знижуватися заряду нижче рівня 25-30%. Якщо ви доводите розряд акумулятора до 0% та його автоматичного відключення, то для відновлення батареї йде багато енергії та часу, а це загрожує збоями роботи смартфона в подальшому. Використання під час зарядки. Це скорочує термін служби батареї, і навіть при повній зарядці мобільний пристрій розряджається швидше. Зарядка при низьких температурах. Потрібно не допускати перегрівання акумулятора, так і його переохолодження. Бажано, щоб температура акумулятора була не меншою за 15°С, коли ви вирішите під'єднати телефон до зарядки.

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