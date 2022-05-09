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Чи можна тримати телефон на зарядці всю ніч

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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"Нічна" зарядка негативно позначається на батареї телефону Новина оновлена 09 травня 2022, 09:27
"Нічна" зарядка негативно позначається на батареї телефону

Якщо постійно залишати телефон заряджатися на всю ніч, то це дуже негативно позначиться на роботі гаджета

Не варто дивуватися, якщо практично одразу після придбання нового смартфона, він перестане довго тримати заряд, через що його доведеться постійно заряджати. Причина цього – неправильна зарядка телефону з самого початку, а також "нічна" зарядка.

Як впливає на роботу вашого гаджета зарядка акумулятора всю ніч, пише belnovosti.by.

Чи можна телефон залишати на ніч на зарядці

Постійна "нічна" зарядка негативно впливає на стан "здоров’я" акумулятора вашого гаджета. А все тому, що коли телефон заряджається до 100-відсоткового рівня і продовжує стояти на зарядці, тоді батарея починає отримувати електрику невеликими порціями, щоб підтримувати цей показник. Все це призводить до швидкого зношування батареї.

Отже, якщо телефон щоразу заряджатиметься по максимуму, то гаджет почне швидко розряджатися. Тому найкраще підтримувати заряд на рівні 30-80%.

Також фахівці не рекомендують опускати рівень заряду нижче 30%, не доводити до повної розрядки, і не варто заряджати смартфон до 100%.

Раніше "Телеграф" писав, які звички "вбивають" смартфон раніше, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.

Теги:
#Смартфон #Зарядка #Телефон #Зарядка смартфона
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