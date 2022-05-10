7 головних заборон під час використання мікрохвильової печі

Якщо ви хочете, щоб ваша мікрохвильова пічка прослужила вам довго, варто використовувати її правильно.

Одним із найпопулярніших "помічників" для кожної домогосподарки є мікрохвильова піч. Вона є в кожному будинку, адже це безперечно, незамінна річ на кухні, яка багато в чому полегшує життя всым членам родини. Щобільше, у ній можна не тільки розігрівати їжу, а й готувати деякі страви, наприклад піцу.

Однак, щоб уберегти свою помічницю від поломки, важливо знати деякі правила поведінки з нею. Що категорично не можна робити з мікрохвильовою піччю, повідомляє "РБК".

Що не можна робити в мікрохвильовій печі

Стерилізувати банки. Порожні скляні банки категорично заборонено ставити в мікрохвильову піч, адже техніка може перегрітися і згоріти.

Сушити сухарі. У мікрохвильовій печі можна розігрівати лише ті продукти, в яких є хоч трохи вологи. Якщо в ній сушити сухарі, горіхи, насіння або готувати сухофрукти, то майте на увазі, що незабаром вам знадобиться нова мікрохвильова піч.

У мікрохвильовій печі можна розігрівати лише ті продукти, в яких є хоч трохи вологи. Якщо в ній сушити сухарі, горіхи, насіння або готувати сухофрукти, то майте на увазі, що незабаром вам знадобиться нова мікрохвильова піч. Ставити пластик. Пластикові контейнери при нагріванні виділяють небезпечні токсини, які можуть нашкодити вашому здоров’ю.

Пластикові контейнери при нагріванні виділяють небезпечні токсини, які можуть нашкодити вашому здоров’ю. Ставити посуд із сріблястим або золотистим малюнком. Фарба таких відтінків у складі може містити метал. При нагріванні це може призвести до виникнення іскри, що може закінчитися коротким замиканням або поломкою мікрохвильової печі.

Гріти фольгу. Якщо нагрівати їжу, яка знаходиться у фользі, вона залишиться холодною, а ось внутрішні частини мікрохвильової печі — перегріються.

Якщо нагрівати їжу, яка знаходиться у фользі, вона залишиться холодною, а ось внутрішні частини мікрохвильової печі — перегріються. Ставити дуже холодні тарілки та чашки. У такому випадку посуд під час нагрівання може розколотися.

Раніше "Телеграф" писав, які продукти не варто розігрівати в мікрохвильовій печі, адже так вони зіпсуються.