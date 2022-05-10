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7 головних заборон під час використання мікрохвильової печі

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Не весь посуд підходить для використання в мікрохвильовій печі Новина оновлена 10 травня 2022, 09:54
Не весь посуд підходить для використання в мікрохвильовій печі

Якщо ви хочете, щоб ваша мікрохвильова пічка прослужила вам довго, варто використовувати її правильно.

Одним із найпопулярніших "помічників" для кожної домогосподарки є мікрохвильова піч. Вона є в кожному будинку, адже це безперечно, незамінна річ на кухні, яка багато в чому полегшує життя всым членам родини. Щобільше, у ній можна не тільки розігрівати їжу, а й готувати деякі страви, наприклад піцу.

Однак, щоб уберегти свою помічницю від поломки, важливо знати деякі правила поведінки з нею. Що категорично не можна робити з мікрохвильовою піччю, повідомляє "РБК".

Що не можна робити в мікрохвильовій печі

  • Стерилізувати банки. Порожні скляні банки категорично заборонено ставити в мікрохвильову піч, адже техніка може перегрітися і згоріти.
  • Сушити сухарі. У мікрохвильовій печі можна розігрівати лише ті продукти, в яких є хоч трохи вологи. Якщо в ній сушити сухарі, горіхи, насіння або готувати сухофрукти, то майте на увазі, що незабаром вам знадобиться нова мікрохвильова піч.
  • Ставити пластик. Пластикові контейнери при нагріванні виділяють небезпечні токсини, які можуть нашкодити вашому здоров’ю.
  • Ставити посуд із сріблястим або золотистим малюнком. Фарба таких відтінків у складі може містити метал. При нагріванні це може призвести до виникнення іскри, що може закінчитися коротким замиканням або поломкою мікрохвильової печі.
  • Гріти фольгу. Якщо нагрівати їжу, яка знаходиться у фользі, вона залишиться холодною, а ось внутрішні частини мікрохвильової печі — перегріються.
  • Ставити дуже холодні тарілки та чашки. У такому випадку посуд під час нагрівання може розколотися.

Раніше "Телеграф" писав, які продукти не варто розігрівати в мікрохвильовій печі, адже так вони зіпсуються.

Теги:
#Техніка #Кухня #Мікрохвильовка #Мікрохвильова піч
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