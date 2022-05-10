Головні помилки при використанні смартфона: робить кожен

12 дурних речей, які ви можете зробити зі своїм мобільним телефоном

Більшість з нас робить зі своїм смартфоном багато таких речей, які шкодять девайсу більше, ніж ми думаємо. Такі речі як розрядка батареї телефону до нуля або чищення екрана побутовою хімією, завдає смартфону лише шкоди.

Про те, що не можна робити зі своїм мобільним телефоном, пише lifehacker.

Топ 12 дурних речей, які ви робите зі своїм смартфоном

Встановлювати на нього марні програми. Непотрібні додатки, такі як "чистильники", "оптимізатори" та нескінченні віджети, засмічують пам’ять та пожирають заряд батареї. Встановлюйте на смартфон лише ті, якими користуєтеся регулярно. Вирячуватись в екран під час прогулянки. У цьому випадку ви можете легко потрапити під машину, врізатися у стіну або провалитися у відкритий люк. Класти смартфон на стіл під час зустрічі. З психологічної точки зору, присутність смартфона в полі видимості знижує рівень емпатії, а розмова зі співрозмовником стає напруженою. Розряджати батарею до нуля. Це шкідливо, тому що смартфон після таких трюків може запросто більше не ввімкнутися. Експерти радять не допускати падіння рівня заряду нижче 20%. Засовувати намоклий смартфон у рис. "Лайфхак", який вкрай марний у цьому випадку. Рис не тільки не допоможе, але ще й нашкодить, якщо дрібні частинки попадуть у корпус. Чистити екран невідповідними засобами. Непризначені для смартфона засоби для чищення (побутова хімія, спирт, оцет, мило та інші засоби) роз’їдають екран і дряпають скло. Залишати телефон на дивані. Імовірність, що хтось сяде на ваш улюблений девайс, вкрай висока. А це загрожує тріщинами та іншими поломками. Торкатися смартфоном до обличчя та губ. Смартфони брудніші, ніж ручка туалету. На смартфонах можуть бути кишкові палички та стафілококи, які небезпечні для людського організму. Залишати смартфон на пляжі. Тут не тільки є ймовірність, що телефон вкрадуть, але й виникає небезпека перегрівання пристрою. Також не варто залишати телефон на задньому сидінні машини або на залитому сонцем підвіконні. Брати смартфон із собою у туалет. Ви можете упустити смартфон в унітаз. Або в раковину. Класти смартфон у морозилку. Сильне охолодження шкодить акумулятору так само як і перегрів. Робити селфі у невідповідних місцях. Нещасні випадки внаслідок екстремальних селфі давно не новина. Досить клацати камерою за кермом або стоячи на проїжджій частині.

Читайте також: Категорія Технології Чи можна тримати телефон на зарядці всю ніч Якщо постійно залишати телефон заряджатися на всю ніч, то це дуже негативно позначиться на роботі гаджета

Раніше "Телеграф" пояснював, чому класти телефон екраном догори — помилка.