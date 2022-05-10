Рус

Головні помилки при використанні смартфона: робить кожен

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
28
Помилки при використанні телефону
Помилки при використанні телефону

12 дурних речей, які ви можете зробити зі своїм мобільним телефоном

Більшість з нас робить зі своїм смартфоном багато таких речей, які шкодять девайсу більше, ніж ми думаємо. Такі речі як розрядка батареї телефону до нуля або чищення екрана побутовою хімією, завдає смартфону лише шкоди.

Про те, що не можна робити зі своїм мобільним телефоном, пише lifehacker.

Топ 12 дурних речей, які ви робите зі своїм смартфоном

  1. Встановлювати на нього марні програми. Непотрібні додатки, такі як "чистильники", "оптимізатори" та нескінченні віджети, засмічують пам’ять та пожирають заряд батареї. Встановлюйте на смартфон лише ті, якими користуєтеся регулярно.
  2. Вирячуватись в екран під час прогулянки. У цьому випадку ви можете легко потрапити під машину, врізатися у стіну або провалитися у відкритий люк.
  3. Класти смартфон на стіл під час зустрічі. З психологічної точки зору, присутність смартфона в полі видимості знижує рівень емпатії, а розмова зі співрозмовником стає напруженою.
  4. Розряджати батарею до нуля. Це шкідливо, тому що смартфон після таких трюків може запросто більше не ввімкнутися. Експерти радять не допускати падіння рівня заряду нижче 20%.
  5. Засовувати намоклий смартфон у рис. "Лайфхак", який вкрай марний у цьому випадку. Рис не тільки не допоможе, але ще й нашкодить, якщо дрібні частинки попадуть у корпус.
  6. Чистити екран невідповідними засобами. Непризначені для смартфона засоби для чищення (побутова хімія, спирт, оцет, мило та інші засоби) роз’їдають екран і дряпають скло.
  7. Залишати телефон на дивані. Імовірність, що хтось сяде на ваш улюблений девайс, вкрай висока. А це загрожує тріщинами та іншими поломками.
  8. Торкатися смартфоном до обличчя та губ. Смартфони брудніші, ніж ручка туалету. На смартфонах можуть бути кишкові палички та стафілококи, які небезпечні для людського організму.
  9. Залишати смартфон на пляжі. Тут не тільки є ймовірність, що телефон вкрадуть, але й виникає небезпека перегрівання пристрою. Також не варто залишати телефон на задньому сидінні машини або на залитому сонцем підвіконні.
  10. Брати смартфон із собою у туалет. Ви можете упустити смартфон в унітаз. Або в раковину.
  11. Класти смартфон у морозилку. Сильне охолодження шкодить акумулятору так само як і перегрів.
  12. Робити селфі у невідповідних місцях. Нещасні випадки внаслідок екстремальних селфі давно не новина. Досить клацати камерою за кермом або стоячи на проїжджій частині.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому класти телефон екраном догори — помилка.

Теги:
#Мобільний телефон #Смартфон
Джо Байден та кривавий агресор путін
Новини США
путін помилився і потрапив у глухий кут: Байден висловив занепокоєння через Україну
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Джо Байден та кривавий агресор путін
путін помилився і потрапив у глухий кут: Байден висловив занепокоєння через Україну
Дата публікації
Категорія
Ракета Х-22 та її літак-носій
«Куди потрапили – там і штаб» — експерт розповів про радянську ракету, якою ворог обстрілює Одесу
Дата публікації
Категорія
Кулеба говорить про зміну риторики з боку України
Звільнимо все: Кулеба назвав нову мету перемоги України у війні
Дата публікації
Категорія
Столичний метрополітен
"Дерусифікація" в дії: українці визначилися з новими назвами для станцій київського метрополітену
Дата публікації
Категорія
Росіяни продовжують бомбардувати Україну, проте вони вже програли
Війна – день 76: війська путіна несамовито атакують і б’ють по українським містам, але програють війну