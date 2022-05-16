Скільки разів на день можна заряджати телефон, щоб не зашкодити акумулятору

При зарядці телефону є кілька нюансів, які можуть позначатися на терміні служби гаджета

Заряджання смартфона – що може бути простіше? Увімкнув телефон до зарядного пристрою і чекаєш, доки акумулятор покаже 100%. Однак, це зовсім не так. Заряджаючи свій гаджет таким чином, ви тільки псуєте його акумулятор, що призводить до його поломки. Тому дуже важливо знати і не допускати таких помилок.

Чи можна кілька разів на день заряджати телефон та як це правильно робити, повідомляє видання "Нотатки Сис.Адміна".

Чи можна заряджати телефон двічі на день?

Важливо не допускати падіння заряду батареї нижче 20%, тому телефон можна заряджати частіше. Інакше батарея швидко зноситься. Ви не зашкодите акумулятору, заряджаючи його по 2-3 рази на день.

Скільки разів на день можна заряджати смартфон?

Оптимальний варіант — це заряджати акумулятор потроху кілька разів на день, тримаючи його заряд у межах 30-80%. До 100% щоразу гаджет заряджати не варто, адже це швидко виведе з ладу батарею і суттєво зменшить термін її дії.

Якщо є можливість, то при 20-30% залишку заряду поставте гаджет "на заправку". Якщо такої можливості немає, поставте за будь-якої зручної нагоди.

Також пам’ятайте, що одна з головних помилок практично всіх користувачів мобільних телефонів – це "нічна" зарядка. Акумулятор заряджається всього за кілька годин, а частину ночі, що залишилася, він знаходиться під напругою, що згубно позначається на гаджеті і його терміні "придатності".

Раніше "Телеграф" писав, які звички "вбивають" смартфон раніше, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.