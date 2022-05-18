Чому не можна класти смартфон на ноутбук: багато хто робить серйозну помилку

Мобільний телефон бажано тримати на відстані від ноутбука.

Щоб продовжити життя своєму смартфону, потрібно враховувати багато різних факторів: від правильної зарядки гаджета до правильного його зберігання. Мало хто ж замислюється, як правильно класти телефон на стіл, екраном вгору чи вниз, або чи можна класти гаджет на ноутбук.

Чому не можна тримати свій мобільний телефон біля або на ноутбуці, крім того, що подвійне випромінювання від гаджетів погано впливає на здоров’я людини, пише vgrafike.

П’ять причин не класти телефон на ноутбук

Перешкоди. Смартфон, що лежить на ноутбуці, може спричинити перешкоди в ноутбуці, які можуть спотворювати звуки. Найчастіше вони виникатимуть за кілька секунд до вхідного дзвінка.

Батарея телефону сідає швидше. Стрімке зменшення заряду батареї смартфона, що лежить біля ноутбука, виникає через сильно напружений ритм його роботи. Потужність телефону підіймається, щоб вловлювати сигнали з комп’ютера.

Стрімке зменшення заряду батареї смартфона, що лежить біля ноутбука, виникає через сильно напружений ритм його роботи. Потужність телефону підіймається, щоб вловлювати сигнали з комп’ютера. Додаткова електромагнітна дія на ноутбук . Якщо ви кладете смартфон біля комп’ютера, будьте готові, що постраждають обидва гаджети. Ноутбук, що знаходиться близько до телефону, поглинатиме більше енергії, що згодом призводить до перешкод та некоректного функціонування пристрою.

. Якщо ви кладете смартфон біля комп’ютера, будьте готові, що постраждають обидва гаджети. Ноутбук, що знаходиться близько до телефону, поглинатиме більше енергії, що згодом призводить до перешкод та некоректного функціонування пристрою. Проблеми з колонками . При увімкненому Wi-Fi і Bluetooth радіохвилі з телефону можуть створювати перешкоди та призвести до спотворення звуку, що виходить із колонок.

. При увімкненому Wi-Fi і Bluetooth радіохвилі з телефону можуть створювати перешкоди та призвести до спотворення звуку, що виходить із колонок. Можна втратити файли з комп’ютера. При вхідному дзвінку на смартфон є можливість втрати або псування файлів, з якими ви працюєте на ноутбуці.

Також нагадаємо, що одна з головних помилок практично всіх користувачів мобільних телефонів – це "нічна" зарядка.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна "подовжити" час життя батареї на смартфоні.