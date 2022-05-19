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Чому категорично не можна класти смартфон поруч з увімкненим ноутбуком

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Мобільний телефон краще тримати на відстані від ноутбука
Мобільний телефон краще тримати на відстані від ноутбука

Не рекомендується, щоб телефон лежав поруч з увімкненим ноутбуком або ПК

Мало хто замислювався над тим, чи можна класти гаджет на ноутбук чи поруч із увімкненим ПК.

Чому не варто цього робити і до чого може призвести така, на перший погляд, невинна звичка, пише Ukr.Media.

Чи можна класти телефон біля увімкненого ноутбука

Смартфон є приймачем-передавачем, який взаємодіє із базовими станціями. Після увімкнення мобільний телефон відстежує станційний сигнал, періодично випромінюючи потужний сигнал для зв’язку з нею. У ноутбуці є свої антени, такі як Bluetooth, Wi-Fi, потужність яких нижче, в порівнянні з телефоном. Коли смартфон лежить поруч з увімкненим ноутбуком, відбувається перетворення електричних коливань (детектування) сигналів, що часто призводить до спотворення звуку в самому ноутбуці. Тоді, за кілька секунд до виклику, відбуваються перешкоди.

Крім того, у смартфоні, у цьому випадку, швидше розряджається батарея. Тому рекомендується класти мобільний телефон на відстані щонайменше 1 метр від ноутбука або ПК.

Також нагадаємо, що одна з головних помилок практично всіх користувачів мобільних телефонів – це "нічна" зарядка.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна "подовжити" час життя батареї на смартфоні.

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#Мобільний телефон #Смартфони #Ноутбук