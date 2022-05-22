Що не можна робити з телефоном, поки він заряджається: ці помилки робив кожен

Якщо не робити цих помилок, то смартфон проживе набагато довше

Користуватися телефоном під час заряджання небажано, але можна, проте лише у кількох випадках, про які ми писали раніше. Але навіть якщо ви всі їх врахували, все одно не варто заважати своєму смартфону заряджатися, адже він у цей час їсть. Ви ж не любите, коли вас відволікають від їжі?

Що категорично не можна робити зі своїм пристроєм, поки воно стоїть на зарядці, пише belnovosti.

Топ-5 заборонених дій із смартфоном на зарядці

Не можна дзвонити та приймати дзвінки. Якщо надійшов важливий дзвінок, краще від’єднайте телефон від мережі.

Не варто класти смартфон на зарядку нагору екраном. Річ у тому, що так він більше нагріватиметься, а якщо покласти телефон екраном вниз, то це навпаки допоможе йому "відсудитися".

Річ у тому, що так він більше нагріватиметься, а якщо покласти телефон екраном вниз, то це навпаки допоможе йому "відсудитися". Відкладіть всі соцмережі на час заряджання смартфона . Це може призвести до перегріву пристрою.

. Це може призвести до перегріву пристрою. Ігри . Потерпіть, поки телефон зарядиться, і тільки тоді можна запускати свою улюблену іграшку.

. Потерпіть, поки телефон зарядиться, і тільки тоді можна запускати свою улюблену іграшку. Не можна залишати телефон на зарядці надовго. Не варто заряджати гаджет на 100%, краще ставити свій смартфон кілька разів на зарядку. Тож батарея проживе довше.

Раніше "Телеграф" писав, які звички "вбивають" смартфон раніше, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.