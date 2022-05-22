Приведуть до пожежі: неприпустимі помилки при роботі з мікрохвильовою піччю, які робить кожен другий

Щоб уберегти мікрохвильову піч від поломки, важливо знати деякі правила "поведінки" з нею

Мікрохвильова піч — це "королева кухні", адже вона є одним з головних помічників на кухні у кожної господині. У ній можна не тільки розігріти або розморозити їжу, а й щось приготувати: наприклад, піцу нашвидкуруч. Техніка вам прослужить довго і без поломок, якщо ви будете за нею добре доглядати і не будете її "кривдити" неправильною поведінкою.

Які правила не можна порушувати при використанні мікрохвильової печі, повідомляє belnovosti.

Що не можна робити з мікрохвильовою піччю

Щоб не забруднити мікрохвильову піч зсередини, перш ніж розігрівати їжу, необхідно її накрити. Для цього існують спеціальні кришки для мікрохвильової печі. Так, їжа не буде розбризкуватися по стінах, і більше, буде прогріватися поступово.

Читайте також: Категорія Технології 7 головних заборон під час використання мікрохвильової печі Якщо ви хочете, щоб ваша мікрохвильова пічка прослужила вам довго, варто використовувати її правильно.

Не рекомендується розігрівати їжу в нежаростійкому контейнері, адже тоді страва нормально не прогріється або розігріватиметься занадто довго. Також непридатний для мікрохвильової печі посуд може зашкодити вашому здоров’ю.

Також серйозною, а іноді навіть фатальною помилкою може стати забута в мікрохвильовій печі вилка або ложка. Такі предмети не тільки зашкодять техніці, але можуть призвести до пожежі.

Раніше Телеграф писав, які продукти не варто розігрівати в мікрохвильовій печі, адже так вони зіпсуються.