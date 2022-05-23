Що категорично не можна гріти в мікрохвильовій печі: так робить кожен

Ретельний вибір посуду для мікрохвильової печі, збереже техніку цілою і вбереже від інших неприємних наслідків.

Мікрохвильова піч — це незамінний кухонний помічник, який щодня полегшує наше життя. Завдяки їй можна швидко розморозити, розігріти та навіть приготувати їжу. Однак через те, що часто ніхто не замислюється, що можна і не можна класти в мікрохвильову піч, техніка ламається. Щоб уникнути зайвих витрат на ремонт, а то й на покупку нової мікрохвильової печі, "Телеграф розповідає, які продукти та посуд краще не розігрівати.

Про те, яку їжу та посуд не можна ставити в мікрохвильову піч, пише lifehacker.

Що не можна гріти в мікрохвильовій печі

Посуд :

Металевий посуд та консервні банки. При нагріванні метал може іскрити, що може призвести до займання.

Посуд з блискучою окантовкою. Тарілки та чашки із позолотою також можуть заіскрити.

Одноразові контейнери — посуд, в якому продають їжу навинос, пластикові стаканчики, баночки від йогурту та інших продуктів. До того, що вони можуть розплавитися, при нагріванні з них виділяються шкідливі токсини.

Кришталь. У його складі є свинець чи срібло, які протипоказані для мікрохвильової печі. Такий посуд може просто вибухнути.

Алюмінієва фольга. Така посудина може спалахнути.

Паперові пакети. Крім того, що вони можуть загорітися, при нагріванні матеріали, які є у складі пакета, стають джерелом токсинів.

Продукти :

Виноград. При нагріванні ягоди спалахують.

Гострий перець (у сушеному вигляді або страви з ним). Речовина, що робить овоч пекучим, при нагріванні випаровується. А ці пари дуже небезпечні для людини: якщо їх вдихнути, можна отримати сильне печіння в очах і горлі.

Яйця в шкаралупі та варені яйця цілком. При нагріванні в мікрохвильовій печі вони вибухнуть.

Раніше "Телеграф" писав про найпоширеніші помилки у користуванні мікрохвильовками, які бажано не порушувати, щоб техніка не ламалася.