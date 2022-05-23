Що категорично не можна гріти в мікрохвильовій печі: так робить кожен
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1403
Ретельний вибір посуду для мікрохвильової печі, збереже техніку цілою і вбереже від інших неприємних наслідків.
Мікрохвильова піч — це незамінний кухонний помічник, який щодня полегшує наше життя. Завдяки їй можна швидко розморозити, розігріти та навіть приготувати їжу. Однак через те, що часто ніхто не замислюється, що можна і не можна класти в мікрохвильову піч, техніка ламається. Щоб уникнути зайвих витрат на ремонт, а то й на покупку нової мікрохвильової печі, "Телеграф розповідає, які продукти та посуд краще не розігрівати.
Про те, яку їжу та посуд не можна ставити в мікрохвильову піч, пише lifehacker.
Що не можна гріти в мікрохвильовій печі
Посуд :
- Металевий посуд та консервні банки. При нагріванні метал може іскрити, що може призвести до займання.
- Посуд з блискучою окантовкою. Тарілки та чашки із позолотою також можуть заіскрити.
- Одноразові контейнери — посуд, в якому продають їжу навинос, пластикові стаканчики, баночки від йогурту та інших продуктів. До того, що вони можуть розплавитися, при нагріванні з них виділяються шкідливі токсини.
- Кришталь. У його складі є свинець чи срібло, які протипоказані для мікрохвильової печі. Такий посуд може просто вибухнути.
- Алюмінієва фольга. Така посудина може спалахнути.
- Паперові пакети. Крім того, що вони можуть загорітися, при нагріванні матеріали, які є у складі пакета, стають джерелом токсинів.
Продукти :
- Виноград. При нагріванні ягоди спалахують.
- Гострий перець (у сушеному вигляді або страви з ним). Речовина, що робить овоч пекучим, при нагріванні випаровується. А ці пари дуже небезпечні для людини: якщо їх вдихнути, можна отримати сильне печіння в очах і горлі.
- Яйця в шкаралупі та варені яйця цілком. При нагріванні в мікрохвильовій печі вони вибухнуть.
Раніше "Телеграф" писав про найпоширеніші помилки у користуванні мікрохвильовками, які бажано не порушувати, щоб техніка не ламалася.