Як заряджати телефон, щоб він довше "жив": секрет, про який мало хто знає

Правильне заряджання смартфона, може продовжити термін його служби.

Погодьтеся, дуже прикро, коли телефон сідає в найневідповідніший момент, адже він весь день/ніч стояв на зарядці. Що ж робити, щоб уникнути таких ситуацій і зробити так, щоб гаджет працював довше? Ми вже писали про помилки, які не варто допускати при зарядці смартфона, а тепер розповідаємо про те, як продовжити час його "життя".

Щоб телефон довше працював, потрібно дотримуватись "правила 20-80", пише belnovosti.by.

Як заряджати телефон, щоб продовжити його роботу

Головний секрет – це тримати заряд свого телефону в діапазоні від 20 до 80%. Все просто: не давайте заряду бути нижчим за 20 відсотків, і не заряджайте гаджет до 100% рівня. Завдяки цьому смартфон буде повільніше розряджатися. Та й термін служби акумулятора буде більшим.

Також пам’ятайте, що одна з головних помилок практично всіх користувачів мобільних телефонів – це "нічна" зарядка. Акумулятор заряджається всього за кілька годин, а частина ночі, що залишилася, знаходиться під напругою, що згубно позначається на гаджеті і його терміні "придатності".

Також фахівці рекомендують не користуватися телефоном під час заряджання, через що він перегрівається.

Раніше "Телеграф" писав, які звички "вбивають" смартфон раніше, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.