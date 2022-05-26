Чому не можна заряджати смартфон до 100%: лайфхак, який вбереже батарею

Як зазначають фахівці, у цьому немає крайньої потреби

Найбільше у смартфонах ми не любимо акумулятори. Завжди замислюємося, чи вистачить заряду батареї на цілий день, тому ставимо улюблений гаджет на зарядку на цілу ніч, чого робити не можна, і так до 100% рівня. Але і в цьому випадку ми цілеспрямовано "вбиваємо" батарею.

Про те, що заряджати телефон до найвищого рівня не варто, пише belnovosti.by.

Як правильно заряджати телефон

Експерти радять відключати смартфон від зарядного пристрою, не чекаючи, поки акумулятор повністю зарядиться. Цілком достатньо 80% рівня заряду. Також варто періодично заряджати телефон протягом дня.

В цьому випадку акумулятор "проживе" набагато довше.

Нагадуємо, що потрібно користуватися лише оригінальними зарядними пристроями. Про це і не тільки "Телеграф" писав раніше.