Чи можна заряджати вже заряджений телефон: відповідь вас здивує

Перед тим, як поставити на зарядку, краще телефон вимкнути.

Якщо ви хочете, щоб ваш смартфон "прожив" якомога довше, потрібно його правильно доглядати. Оскільки "термін придатності" телефону багато в чому залежить від його акумулятора, то дуже важливо знати, як правильно ставити свій гаджет на зарядку, щоб не зіпсувати батарею.

Як правильно заряджати телефон, щоб акумулятор "прожив" набагато довше, пише belnovosti.by.

Чи можна заряджати заряджений телефон

Якщо вам потрібно підзарядити свій смартфон, ви можете робити це тоді, коли хочете, навіть якщо він вже заряджений на 50%. Головне не опускайте рівень до нижче 10%, та й до сотні постійно заряджати також не рекомендується, адже й то шкідливо для акумулятора.

Читайте також: Категорія Технології Як продовжити "життя" смартфона: лайфхак, про який варто знати Якщо постійно неправильно заряджати телефон, то з часом він перестане довго тримати заряд.

Найкраще підтримувати рівень заряду телефону в діапазоні від 40% до 80%. Саме в цей проміжок телефон найбільш працездатний. Тому періодична зарядка це цілком корисно для вашого гаджета.

Також пам’ятайте, що одна з головних помилок практично всіх користувачів мобільних телефонів – це "нічна" зарядка. Акумулятор заряджається всього за кілька годин, а частина ночі, що залишилася, знаходиться під напругою, що згубно позначається на гаджеті і його терміні "придатності".

Також фахівці рекомендують не користуватися телефоном під час заряджання, через що він перегрівається.

Раніше "Телеграф" писав, які звички "вбивають" смартфон раніше, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.