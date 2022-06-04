Що буде із телефоном, якщо постійно заряджати його вночі: ремонт не допоможе

Продовжити термін служби батареї можна, якщо її правильно заряджати.

Однією з найголовніших помилок практично всіх користувачів є "нічна" зарядка телефону. З одного боку це дуже зручно, але робити цього не бажано, адже тоді ваш смартфон досить швидко "погасне" і вам доведеться нести його в ремонт, або навіть купувати новий гаджет.

Чим же загрожує постійна "нічна" зарядка, пише cursorinfo. Зазначається, що якщо правильно заряджати свій смартфон, можна продовжити термін служби акумулятора, від чого і сам телефон буде працювати довше і краще.

Чому не можна заряджати телефон усю ніч

У кожному сучасному пристрої є контролер живлення, який контролює зарядку гаджета: її ввімкнення та автоматичне вимкнення, навіть якщо телефон досі підключений до мережі. Саме цей індикатор і дає команду стоп, коли заряд сягнув 100%, а також вимикає гаджет, коли заряд "закінчився".

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Також варто пам’ятати, що кожен акумулятор розрахований на певну кількість циклів зарядки, після якого батарея поступово втрачає свою місткість. Тому залишаючи свій телефон заряджатися на ніч, ви змушуєте контролер працювати частіше: при 100% зарядка відключиться, і через деякий час знову включиться, і так по колу.

Підсумок такої звички — місткість акумулятора знижуватиметься, від чого телефон розряджається частіше і швидше.

Не забувайте, що користуватися телефоном під час заряджання не бажано, адже через це він перегрівається.

Раніше "Телеграф" писав, які звички "вбивають" смартфон раніше, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.