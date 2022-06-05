Чому телефон потрібно класти на стіл екраном вниз: неочевидна користь

Як бонус, сторонні не зможуть побачити, хто вам дзвонить, і що вам пишуть.

Навіть таку незначну дію, як покласти телефон на стіл, потрібно робити правильно, адже від цього також залежить, як гаджет працюватиме надалі. Напевно, мало хто замислювався, як правильно це робити, та й у принципі якщо від цього різниця. Відповідь – різниця є.

Як пише belnovosti.by, є три вагомі причини, чому смартфони потрібно класти на поверхню екраном вниз. Зазначимо, що це допоможе зберегти заряд батареї на довше.

Навіщо телефон кладуть екраном униз

Багато моделей мобільних телефонів мають модулі камери, що висуваються з корпусу, тому якщо класти гаджет екраном вгору можна пошкодити лінзи. Якщо ви переживаєте, що ви не почуєте вхідний дзвінок через опцію заглушки мелодії, то ви повинні знати, що якщо телефон з самого початку лежить екраном вниз, звук не заглушиться. Якщо гаджет лежатиме екраном вниз, ви зможете суттєво заощадити витрати батареї, адже екран не зайвий раз включатиметься і витрачатиме енергію.

Не забувайте, що користуватися телефоном під час заряджання не бажано, адже через це він перегрівається.

Раніше "Телеграф" писав, які звички "вбивають" смартфон раніше, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.