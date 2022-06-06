Що буде, якщо не заряджати телефон до 100%: ви, напевно, про це не знали

Неправильне заряджання смартфона — це вірний шлях до його ремонту або заміни.

Дуже велику та важливу роль у смартфонах відіграють акумулятори. Саме від них залежить, наскільки довго телефон буде працювати як один день, так і в цілому. Дуже часто користувачі ставлять свій гаджет на зарядку цілу ніч, щоб він зарядився до 100% рівня. Однак цим самим ми і завдаємо непоправної шкоди батареї.

Часи, коли потрібно було повністю садити телефон "у нуль", а потім заряджати до 100%, вже минули, і сучасні акумулятори цього не потребують. Як правильно заряджати телефон, щоб не зашкодити батареї, пише belnovosti.by.

Як правильно заряджати телефон

Сучасним смартфонам не потрібна розрядка до 0, тому це дуже шкодить його акумулятору. Найкраще ставити телефон на зарядку вже за 40 відсотків, проте можна "дотягнути" до 20-ти. Загалом ідеальний варіант для акумулятора — це зберігати заряд на рівні приблизно від 40 до 90 відсотків.

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Пам’ятайте, що для того, щоб система пристрою функціонувала без збоїв, батареї потрібно зберігати якусь частину заряду.

Також фахівці рекомендують не користуватися телефоном під час заряджання, через що він перегрівається. А також, що потрібно користуватися лише оригінальними зарядними пристроями.

Раніше "Телеграф" писав, які звички "вбивають" смартфон раніше, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.