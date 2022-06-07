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Чому ваш смартфон перегрівається: названі головні "винуватці"

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Що робити, якщо перегрівається смартфон
Що робити, якщо перегрівається смартфон

Користувачі часто звертають увагу на те, що їхні улюблені гаджети схильні до досить серйозного нагрівання

Ось і настало літо, яке ми всі так сильно чекали. Спекотна пора року вже тут, і все ж таки люди не поспішають йти на вулицю під пекуче сонце. Ви не єдині, хто страждає від спеки — ваш телефон, який ви не випускаєте з рук, страждає від неї не менше, адже висока температура може призвести до непридатності акумулятора пристрою.

Винуватцями перегріву смартфона можуть бути екран, батарея чи процесор, пише tut-news. Кожен із них виділяє тепло, і це нормально. Однак коли гаджет нагрівається сильно і досить часто — це вже тривожний сигнал.

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Експерти називають основні причини перегріву смартфона:

Пристрій використовується надто активно

Ігри, відеозйомки, програми – все це перевантажує процесор із відеоприскорювачем. Не варто цим перевантажувати пристрій. Також експерти рекомендують відключити мережні та непотрібні навігаційні модулі.

Є недопрацьовані програми

Наприклад, у якомусь недавно встановленому додатку є помилка або неправильно оптимізований код, і через це процесор працює на повну потужність. Щоб розвантажити його, потрібно видалити всі непотрібні програми та додатки.

Пристрій гріється під час розмови

Передавач, що відповідає за зв’язок, працює безперервно — він постійно приймає і передає інформацію, що призводить до перегрівання телефону. Найкраще зводити до мінімуму час розмови.

Системні проблеми

Часто в операційній системі накопичуються залишкові файли з різним програмним сміттям, яке сприяє нагріванню. Рекомендується почистити апарат або все скинути до заводських установок.

Раніше "Телеграф" пояснював, як правильно заряджати смартфон, щоб батарея прожила більше.

Теги:
#Мобільний телефон #Смартфон