Коли потрібно ставити телефон на зарядку: "правильний" відсоток, про який ніхто не знає

Не слід допускати розрядку смартфона до 20%.

Щоб продовжити життя своєму смартфону та не витрачатися на його ремонти, важливо правильно заряджати свій гаджет. Виявляється, що кожен другий робить це неправильно. Наприклад, поширене "посадити телефон у нуль" — це лише міф, і робити так давно не потрібно.

Щоб продовжити термін служби вашого смартфона та його батареї, дуже важливо ставити його на зарядку на "правильному" відсотку, пише belnovosti. Що ж це за правильний відсоток, і чому потрібно заряджати телефон саме так — далі.

Як правильно заряджати телефон

Фахівці кажуть, що найбільше оптимально ставити на зарядку гаджет, коли рівень батареї не впав нижче 20%. В принципі, бажано підтримувати заряд у межах від 40 до 80 відсотків. Такий варіант може подовжити термін служби акумулятора вдвічі.

Зазначимо, що при повністю розрядженій батареї, на початку циклу заряджання гаджет може сильно перегрітися, що і призведе до поломки батареї, і навіть її загоряння.

Також пам’ятайте, що одна з головних помилок практично всіх користувачів мобільних телефонів – це "нічна" зарядка. Акумулятор заряджається всього за кілька годин, а частина ночі, що залишилася, знаходиться під напругою, що згубно позначається на гаджеті і його терміні "придатності".

Раніше "Телеграф" писав, які звички "вбивають" смартфон раніше, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.