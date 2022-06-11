Чи можна заряджати телефон, який не сів: багато хто не знає про це

Не варто доводити заряд свого смартфона до позначки нижче 10%.

Якщо ви хочете, щоб ваш смартфон "прожив" якомога довше, потрібно його правильно доглядати. Оскільки "термін придатності" телефону багато в чому залежить від його акумулятора, то дуже важливо знати, як правильно ставити свій гаджет на зарядку, щоб не зіпсувати батарею.

Одним із найпоширеніших питань серед більшості користувачів — це можна ставити на зарядку телефон, який ще не повністю розрядився. Відповідь на це питання однозначна — можна, пише belnovosti.

Чи можна заряджати заряджений телефон

Ви можете ставити телефон на зарядку тоді, коли вам це потрібно, будь там 20% заряду або 50%. Проте фахівці радять не розряджати гаджет нижче 20% і не починати його на зарядку при рівні заряду понад 80%.

Не варто забувати, що коли смартфон досягає повного заряджання, подача струму зупиняється, а десь після одного-двох відсотків починається заново. Це одна з головних помилок практично всіх користувачів мобільних телефонів, адже це згубно позначається на гаджеті та його терміні "придатності".

Також фахівці рекомендують не користуватися телефоном під час заряджання, через що він перегрівається.

Раніше "Телеграф" писав, які звички "вбивають" смартфон раніше, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.