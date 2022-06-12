Чи можна грати в телефоні, коли він стоїть на зарядці: відповідь вас здивує

Неправильне заряджання телефону може призвести до пожежі.

Досить часто, ставлячи телефон на зарядку, користувачі продовжують їх використовувати. А чи можна це робити, адже багато користувачів, знаючи, що так робити не можна, все одно продовжують сидіти в гаджеті, поки той "їсть". Може, вони знають більше?

Виявляється, телефоном таки можна користуватися, поки він заряджається, однак робити це потрібно дуже обережно, пише belnovosti. Яких "правил" важливо при цьому дотримуватися, читайте далі.

Коли можна користуватися телефоном під час заряджання

Пам’ятайте, що смартфон під час заряджання може вдарити вас струмом. Тому експерти наголошують: використовувати можна лише "рідний" зарядний пристрій. Дешеві аналоги можуть зашкодити як телефону, так і вам. На додаток, використання дешевого зарядного пристрою від невідомого виробника швидше зношує акумулятор.

Також не варто забувати, що, коли ви граєте на телефоні, поки він заряджається, то процес йде повільніше, а батарея нагрівається сильніше, що може загрожувати спалахом акумулятора.

Також пам’ятайте, що одна з головних помилок практично всіх користувачів мобільних телефонів – це "нічна" зарядка. Акумулятор заряджається всього за кілька годин, а частина ночі, що залишилася, знаходиться під напругою, що згубно позначається на гаджеті і його терміні "придатності".

Раніше "Телеграф" писав, які звички "вбивають" смартфон раніше, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.