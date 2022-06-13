Навіть не в поломці справа: названо головну небезпеку ігор на телефоні під час зарядки

Неправильне заряджання телефону – це перший крок до його поломки.

Користуватися телефоном під час заряджання небажано, але можна, якщо робити це обережно. Що небажано робити ми вже писали раніше, а тепер хочемо розповісти, до чого може призвести постійне ігнорування цих заборон.

Відразу зазначимо, що однією поломкою тут не відбутися. Тому якщо ваш телефон стоїть на зарядці, а вам потрібно терміново зателефонувати, краще відключити його від мережі, здійснити дзвінок, а після вже знову відправити "їсти", пише видання biz.today.

Чому не можна користуватися телефоном під час заряджання

Головних причин, чему краще не чіпати телефон – дві:

Перша — через перегрівання батареї вас може вдарити струмом, а сам телефон може взагалі спалахнути. Щоб цього уникнути, важливо використовувати лише "рідне" зарядне, а не дешеві аналоги. Друга – швидке зношування акумулятора. Якщо користуватися телефоном, поки він заряджається, акумулятор буде навпаки розряджатися. Такі "гойдалки" і призводять до скорочення "життя" акумулятора.

Також пам’ятайте, що одна з головних помилок практично всіх користувачів мобільних телефонів – це "нічна" зарядка. Акумулятор заряджається всього за кілька годин, а частина ночі, що залишилася, знаходиться під напругою, що згубно позначається на гаджеті і його терміні "придатності".

Раніше "Телеграф" писав, які звички "вбивають" смартфон раніше, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.