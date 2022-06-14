Загориться навіть у кишені: названо небезпеку перегріву смартфона в спеку

Прості поради, як уберегти свій смартфон від перегріву в спеку

Спекотна погода погано впливає не тільки на людей, а й на електронні пристрої. У спеку смартфон не тільки сильніше нагрівається, але й може швидше розряджатися, частіше відбуваються програмні збої та інша подібна нісенітниця.

Як пише Ukr.Media, телефон може спалахнути навіть у кишені, якщо у пристрої літій-іонна та літій-полімерна батарея. Великий тепловий викид, який видають ці батареї, може призвести до самозаймання.

Як уникнути перегріву батареї у смартфоні

Слідкуйте за рівнем яскравості екрана та відрегулюйте налаштування bluetooth та GPS, а також скасуйте автоматичне оновлення програм. Рекомендується відключати Wi-Fi, щоб смартфон постійно не шукав мережу для підключення.

Тримайте пристрій якомога далі від сонячних променів і не використовуйте щільний чохол. Слідкуйте за програмами, що одночасно працюють. Використовуйте лише оригінальні зарядні пристрої.

Не намагайтеся самостійно охолодити телефон. Краще сховайте його в прохолодне місце, відключивши програми та мобільний інтернет.

Раніше "Телеграф" писав, які звички "вбивають" смартфон раніше часу, а також, чому не варто тримати поруч із мобільним телефоном ноутбук та ПК.