Чому смартфон повільно заряджається: 4 причини, усунути які не складе труднощів

Потрібно з’ясувати, чим саме спровокована проблема

Якщо акумулятор мобільного телефону став повільно заряджатися, це не привід для паніки, оскільки це не завжди означає "смерть" пристрою.

Швидкість зарядки ще можна відновити, пише belnovosti. Але спочатку потрібно знайти причину, чому заряд батареї заповнюється занадто довго.

Поломка кабелю зарядного пристрою

Якщо кабель почав погано проводити струм, бажано купити новий зарядний пристрій.

Несправний USB-порт смартфона

Роз’єм слабо тримає провід зарядного пристрою. Відремонтувати гніздо пристрою допоможуть працівники майстерень.

Зайві оновлення та програми

У цьому випадку буде достатньо прибрати зайві оновлення або вимкнути непотрібні програми.

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Користування телефоном під час зарядки

Не "сидіть" у смартфоні під час його зарядки. Чому не можна грати на телефоні в цей час, ми пояснювали раніше.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не варто тримати поряд зі смартфоном ноутбук та ПК.