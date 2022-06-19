Як правильно заряджати смартфон: ви точно про це не знали

Дотримуючись цих правил, ваш смартфон прослужить вам значно довше.

Щоб продовжити життя своєму смартфону та не витрачатися на його ремонти, важливо правильно заряджати свій гаджет. Часто користувачі припускаються дуже серйозних помилок, і одні з найпоширеніших — це садити гаджет у нуль і заряджати його до 100%. А чи потрібно це робити?

Багато хто забуває, що прогрес не стоїть на місці, і сучасні літій-іонні акумулятори більше не потребують повної "розрядки", пише belnovosti. Однак саме такі дії і "вбивають" новенькі акумулятори.

Як правильно заряджати телефон

Не бійтеся періодично ставити телефон на підзарядку, навіть якщо там ще 50%. І зовсім не обов’язково чекати 100%, краще, в першу чергу для самого пристрою, це тримати акумулятор на рівні від 40 до 80%.

Також, не зайвим буде раз на три місяці повністю розряджати акумулятор і залишити його на зарядку на всю ніч. Такий метод називається калібрування, і він точно корисний для вашого смартфона.

Не забувайте, що одна з головних помилок практично всіх користувачів мобільних телефонів – це "нічна" зарядка. Акумулятор заряджається всього за кілька годин, а частина ночі, що залишилася, знаходиться під напругою, що згубно позначається на гаджеті і його терміні "придатності".

Також фахівці рекомендують не користуватися телефоном під час заряджання, через що він перегрівається.

Раніше "Телеграф" писав, які звички "вбивають" смартфон раніше, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.