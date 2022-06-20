Дуже швидко розряджається телефон: хитрість, як продовжити час роботи акумулятора
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Часто нас не турбує налаштування батареї, але дратує її швидка розрядка
Навіть найновіший смартфон може підвести в невідповідний момент, коли до розетки не дотягнутися. Відомо, що без нормального обсягу зарядки мобільний телефон швидко відключиться і нам доведеться "насолоджуватися" лише чорним екраном.
Що ж потрібно зробити, щоб заряд батареї улюбленого гаджета тримався довше. Про три секрети пише belnovosti.
Як продовжити час роботи акумулятора телефону
- У меню телефону відкриваємо налаштування та шукаємо розділ, де представлена інформація про батарею.
- Перевіряємо, які програми "зжирають" енергію і без яких можна обійтись.
- Вибираємо режим оптимальної роботи телефону. Не забудьте вивести режим економії енергії на найвищий рівень.
Також пам’ятайте, що одна з головних помилок практично всіх користувачів мобільних телефонів – це "нічна" зарядка.