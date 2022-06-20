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Дуже швидко розряджається телефон: хитрість, як продовжити час роботи акумулятора

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Куди витрачається заряд батареї Новина оновлена 20 червня 2022, 16:26
Куди витрачається заряд батареї

Часто нас не турбує налаштування батареї, але дратує її швидка розрядка

Навіть найновіший смартфон може підвести в невідповідний момент, коли до розетки не дотягнутися. Відомо, що без нормального обсягу зарядки мобільний телефон швидко відключиться і нам доведеться "насолоджуватися" лише чорним екраном.

Що ж потрібно зробити, щоб заряд батареї улюбленого гаджета тримався довше. Про три секрети пише belnovosti.

Як продовжити час роботи акумулятора телефону

  1. У меню телефону відкриваємо налаштування та шукаємо розділ, де представлена інформація про батарею.
  2. Перевіряємо, які програми "зжирають" енергію і без яких можна обійтись.
  3. Вибираємо режим оптимальної роботи телефону. Не забудьте вивести режим економії енергії на найвищий рівень.

Також пам’ятайте, що одна з головних помилок практично всіх користувачів мобільних телефонів – це "нічна" зарядка.

Теги:
#Мобільний телефон #Смартфони