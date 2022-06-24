Коли не можна заряджати телефон, навіть якщо він сів: кожен другий робить цю помилку

Бувають ситуації, коли навіть повністю розряджений смартфон одразу ставити на зарядку не варто.

Оскільки термін придатності телефону багато в чому залежить від його акумулятора, то дуже важливо знати, як правильно ставити свій гаджет на зарядку, щоб не зіпсувати батарею. Однак, на жаль, багато користувачів забувають про це.

Фахівці радять ставити телефон на зарядку при 20%, проте бувають і такі випадки, коли навіть за 1-2% підключати свій гаджет до мережі не варто. Про такі причини, пише видання belnovosti.

В яких випадках не можна заряджати телефон

По-перше, категорично заборонено ставити смартфон на зарядку одразу після дії низьких температур. Наприклад, взимку, прийшовши з морозу, поставити розряджений телефон на зарядку буде дуже великою помилкою. Потрібно почекати, доки пристрій не нагріється до кімнатної температури.

Така сама ситуація і з високими температурами. Прийшовши зі спеки, обов’язково остудіть свій гаджет.

І, по-третє, не потрібно ставити телефон на зарядку, якщо він сильно нагрівся. Наприклад, відразу після того, як ви грали у гру на телефоні.

Не варто забувати, що коли смартфон досягає повного заряджання, подача струму зупиняється, а десь після одного-двох відсотків починається заново. Це одна з головних помилок практично всіх користувачів мобільних телефонів, адже це згубно позначається на гаджеті та його термін "придатності".

Також фахівці рекомендують не користуватися телефоном під час заряджання, через що він перегрівається.

Раніше "Телеграф" писав, які звички "вбивають" смартфон раніше, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.