Чи можна заряджати телефон усю ніч: названо небезпечні наслідки

Заряджати телефон вночі можна, але лише дотримуючись важливих правил.

Кожен власник мобільного телефону хоче, щоб його гаджет пропрацював якомога довше, проте багато хто забув, що для цього потрібно за ним правильно "доглядати". Дуже часто користувачі ставлять свій гаджет на зарядку цілу ніч, але чи можна так робити?

Про те, як на роботу вашого гаджета впливає "нічна" зарядка акумулятора, а також про наслідки таких дій пише neovolt. Виявляється, жоден виробник не забороняє це робити, проте є свої нюанси.

Чи можна тримати телефон на зарядці всю ніч

Сучасні моделі смартфонів можна спокійно залишати на зарядці всю ніч, і тривала зарядка не зашкодить ні телефону, ні акумулятору. Однак робити це потрібно лише якщо в цьому є потреба. Все ж таки рекомендований рівень заряду телефону 30-80%:

При "нічній" зарядці після того, як телефон заряджається до 100-відсоткового рівня, батарея продовжує отримувати електрику невеликими порціями, щоб підтримувати цей показник. І в результаті це призводить до швидкого зношування батареї. Однак якщо на вашому смартфоні є функція максимального заряду батареї, тоді ви можете спокійно залишати свій гаджет на всю ніч.

Коли можна ставити телефон на зарядку на всю ніч:

Якщо ви впевнені в якості електропроводки в будинку. Якщо у вас якісний зарядний пристрій. Якщо ви знаєте, що смартфон не нагрівається під час заряджання.

Також фахівці рекомендують не користуватися телефоном під час заряджання, через що він перегрівається.

Раніше "Телеграф" писав, які звички "вбивають" смартфон раніше часу, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд із мобільним телефоном.