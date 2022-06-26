Як заощадити заряд батареї на смартфоні: хитрощі, про які мало хто знає

Лайфхаки, що допоможуть продовжити час роботи пристрою.

Щоб ваш смартфон не підвів вас у найневідповідніший момент, розрядившись і вимкнувшись, треба правильно "доглядати" свій акумулятор, і вміти правильно заряджати свій гаджет. Щобільше, знаючи деякі хитрощі, можна навіть збільшити час його роботи.

Логічно, що при активному користуванні своїм смартфоном він також активно і сідатиме, через що його доведеться заряджати по кілька разів на день. Однак є кілька хитрощів, які допоможуть продовжити час роботи телефону, пише belnovosti.

Як заощадити заряд батареї

Перше — потрібно періодично вмикати режим енергоощадження, так батарея буде розряджатися повільніше.

По-друге, бажано відключити автоматичне оновлення додатків, адже навіть коли ви телефоном не користуєтеся, воно "з’їдатиме" заряд.

Третє — якщо зараз вам не потрібен Wi-Fi, мобільний інтернет, GPS або Bluetooth, їх краще відключити. Ці функції дуже витрачають заряд.

І, по-четверте, необхідно знизити рівень яскравості екрана, а також налаштувати його автовідключення.

Також пам’ятайте, що одна з головних помилок практично всіх користувачів мобільних телефонів – це "нічна" зарядка. Акумулятор заряджається всього за кілька годин, а частина ночі, що залишилася, знаходиться під напругою, що згубно позначається на гаджеті і його терміні "придатності".

Раніше "Телеграф" писав, які звички "вбивають" смартфон раніше часу, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд із мобільним телефоном.