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Як заощадити заряд батареї на смартфоні: хитрощі, про які мало хто знає

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Що робити, щоб заряд батареї гаджета тримався довше Новина оновлена 26 червня 2022, 12:09
Що робити, щоб заряд батареї гаджета тримався довше

Лайфхаки, що допоможуть продовжити час роботи пристрою.

Щоб ваш смартфон не підвів вас у найневідповідніший момент, розрядившись і вимкнувшись, треба правильно "доглядати" свій акумулятор, і вміти правильно заряджати свій гаджет. Щобільше, знаючи деякі хитрощі, можна навіть збільшити час його роботи.

Логічно, що при активному користуванні своїм смартфоном він також активно і сідатиме, через що його доведеться заряджати по кілька разів на день. Однак є кілька хитрощів, які допоможуть продовжити час роботи телефону, пише belnovosti.

Як заощадити заряд батареї

  • Перше — потрібно періодично вмикати режим енергоощадження, так батарея буде розряджатися повільніше.
  • По-друге, бажано відключити автоматичне оновлення додатків, адже навіть коли ви телефоном не користуєтеся, воно "з’їдатиме" заряд.
  • Третє — якщо зараз вам не потрібен Wi-Fi, мобільний інтернет, GPS або Bluetooth, їх краще відключити. Ці функції дуже витрачають заряд.
  • І, по-четверте, необхідно знизити рівень яскравості екрана, а також налаштувати його автовідключення.

Також пам’ятайте, що одна з головних помилок практично всіх користувачів мобільних телефонів – це "нічна" зарядка. Акумулятор заряджається всього за кілька годин, а частина ночі, що залишилася, знаходиться під напругою, що згубно позначається на гаджеті і його терміні "придатності".

Раніше "Телеграф" писав, які звички "вбивають" смартфон раніше часу, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд із мобільним телефоном.

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