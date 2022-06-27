Як продовжити час роботи телефону: помилка, яка "вбиває" зарядку

Влітку цю помилку при зарядці телефону роблять частіше

Смартфон зазвичай розряджається в невідповідний момент. Щоби цього не сталося, потрібно знати, як правильно заряджати телефон і що може зменшити тривалість заряду пристрою. Серед іншого, йдеться про перегрівання смартфона.

Як передає "Телеграф", лайфхаком зі збереження заряду смартфона, зокрема виробництва Apple, поділилося видання Reader’s Digest. Особливо легко перегріти свій телефон у літній час.

Так, постарайтеся не піддавати телефону впливу високої температури. Справа в тому, що тепло негативно впливає на роботу акумулятора. Якщо температура телефону перевищить допустиму, це може обмежувати зарядку вашого смартфона приблизно до 80%.

Однак є кілька простих способів, які допоможуть охолодити перегрітий телефон:

Закрити всі програми.

Не використовуйте телефон, коли він заряджається.

Дістати телефон із чохла.

Включити режим польоту.

Прибрати телефон із жаркого місця.

Тримайте телефон далі від інших електронних пристроїв.

Вимкнути смартфон.

Як відомо, багато хто звик заряджати телефон, поки спить. Залишати смартфон на зарядці на всю ніч можна, але потрібно враховувати деякі правила.

Як раніше писав "Телеграф", у деяких випадках заборонено відразу ставити на зарядку повністю розряджений телефон. Цю помилку робить кожен другий.