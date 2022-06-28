Чому пищить зарядка для телефону: поганий знак

Зарядний пристрій краще швидше замінити

Блоки живлення — одні з самих "капризних" складових сучасної техніки, що вимагають якість і чистоту електричного струму та напруги. Зарядку можна просто "вбити", якщо ставитись до її експлуатації легковажно. Якщо у вас зарядний пристрій починає видавати писклявий звук, це може бути з кількох причин, і всі вони мають негативний характер.

Про це пише belnovosti. Фахівці рекомендують зарядний пристрій, що видає звук, краще замінити на новий.

Чому пищить зарядка для смартфона

Писк від зарядного пристрою в більшості випадків вказує на серйозну несправність: причина може бути в неякісному дроселі, здутті конденсатора або трансформаторі, що "вмирає" (пристрій сильно нагрівається).

Хай там як, такий блок живлення варто швидше замінити, бо є ймовірність перегорання та оплавлення. Також не виключена ймовірність короткого замикання, що призведе не лише до втрати зарядки, а й улюбленого смартфона.

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Раніше "Телеграф" розповідав, у яких випадках заборонено одразу ж ставити на зарядку повністю розряджений телефон.