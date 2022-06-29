Що робити, якщо телефон почав повільно заряджатися: причини та як їх усунути

Однією з причин може бути несправний зарядний пристрій.

Якщо телефон неправильно заряджати, це може спричинити багато поломок, а також призвести до зниження тривалості заряду пристрою. Також, якщо неправильно "годувати" свій телефон, незабаром він може почати дуже повільно заряджатися. Чому ж так відбувається?

Перш ніж міняти старий телефон на новий і витрачати купу грошей, потрібно розібратися, в чому причина повільної зарядки акумулятора, пише radiotrek. Буває так, що причина зовсім не в поломці гаджета, а в самому господарі пристрою.

Що робити, якщо телефон повільно заряджається

Змініть зарядний пристрій . Однією з найпоширеніших причин є пошкоджений кабель від зарядки. Змінивши його, проблему можна вирішити.

Віднесіть смартфон у ремонт. Якщо ви боїтеся "доламати" свій гаджет, найпростіший спосіб це віднести його "до лікаря". Можливо, проблема повільної зарядки в USB-порті, а відновити його можуть тільки професіонали.

Якщо ви боїтеся "доламати" свій гаджет, найпростіший спосіб це віднести його "до лікаря". Можливо, проблема повільної зарядки в USB-порті, а відновити його можуть тільки професіонали. Поверніть оновлення до попередньої версії та вимкніть усі непотрібні програми . Цілком можливо, що телефон просто не витримує навантаження, викликане функціонуванням зайвих програм. Вимкнути все, що працює у фоновому режимі, та ставте телефон на зарядку.

. Цілком можливо, що телефон просто не витримує навантаження, викликане функціонуванням зайвих програм. Вимкнути все, що працює у фоновому режимі, та ставте телефон на зарядку. Не "сидіть" у смартфоні. 100% найпопулярніша причина повільної зарядки. Не варто грати в ігри, дивитися відео чи гортати стрічку соцмереж, поки гаджет заряджається.

Як відомо, багато хто звик заряджати телефон, поки всі сплять. Залишати смартфон на зарядці всю ніч можна, але потрібно враховувати деякі правила. Також "Телеграф" писав, що в деяких випадках заборонено одразу ж ставити на зарядку повністю розряджений телефон. Цю помилку робить кожен другий.

Не варто забувати і про те, які звички "вбивають" смартфон раніше часу, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.