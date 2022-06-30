Брудніший за унітаз: навіщо чистити смартфон і як правильно це робити

Поверхня вашого улюбленого гаджета може бути житлом для стафілококів та кишкової палички

Чи знали ви про те, що 88% людей беруть із собою мобільний телефон у туалет, потім на кухню, де готують їжу та їдять. І це при тому, що в середньому на поверхні пристрою міститься 17 тисяч різноманітних бактерій, а це більше, ніж на сидінні унітаза, який також потребує щоденного чищення. На поверхнях пристроїв містяться такі патогени, як кишкова паличка та золотистий стафілокок.

Про це пише Ukr.Media. Мобільні телефони та інші гаджети слід чистити щодня. Розповідаємо, як це правильно робити.

Як правильно чистити смартфон

Слід запам’ятати, що заливати в отвори телефону нічого не можна. Також забороняється: чистити екрани смартфонів жорсткими тканинами та абразивними пастами, чистим спиртом та мийними засобами із хлором. Перед чищенням слід вимкнути пристрій та зняти чохол. Для чищення підійде серветка з мікрофібри або м’яка тканина без ворсинок, які слід змочити дистильованою водою або 70% спиртовим розчином. Протріть акуратно гаджет спереду та ззаду, але не тисніть.

Зазначимо, що важливу роль у смартфонах відіграють акумулятори. Раніше ми розповідали, чому не можна заряджати смартфон до 100%.