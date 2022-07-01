Два міфи про зарядку телефону, які "вбивають" батарею

Ніколи не доводьте телефон до 0% заряду

Щоб смартфон довше працював, потрібно враховувати прості правила заряджання. Якщо телефон працює постійно без перезавантаження, а зарядний пристрій ви дістаєте, тільки коли на екрані висвічується 0% заряду — у нас для вас погані новини.

Як пише "Телеграф", думки про те, що вимикати телефон абсолютно марно і не заряджати його, поки смартфон не розрядиться — це міфи. Про це повідомляється в матеріалі видання Reader’s Digest.

Міф №1: вимикання телефону не має сенсу

Насправді, скидання налаштувань телефону може допомогти заощадити заряд батареї. Більшість людей не закривають програми повністю після завершення їх використання, і ті продовжують працювати у фоновому режимі. Кожен з таких додатків може і не споживати багато заряду, але чим більше програм активні, тим коротшим буде термін служби батареї. Якщо у вас є звичка залишати програми увімкненими, постарайтеся вимикати телефон хоча б раз на тиждень. Або ж спробуйте вимкнути смартфон перед тривалою зустріччю чи походом у кіно.

Міф №2: не можна заряджати телефон, доки він не розрядиться

Не варто дотримуватися цього правила, оскільки воно помилкове і навіть шкодить акумулятору. Краще поставити телефон на зарядку до того, як він розрядиться до нуля. Багато акумуляторів можуть "забувати", який у них рівень повної ємності, тому при перезарядженні не заряджаються до початкового рівня. Великі бренди намагаються вирішити цю проблему здебільшого, але у старіших моделей такий нюанс все ще є.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому пищить зарядка телефону. Експерти стверджують, що це поганий знак.