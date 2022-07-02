Чи можна заряджати різні телефони однією зарядкою: відповідь вас здивує

Зарядний пристрій має бути оригінальним.

Однією з найпоширеніших причин повільної зарядки телефону, а також іноді його поломок є його зарядний пристрій. Завжди потрібно стежити, щоб воно було цілим і неушкодженим. Часто у випадках поломки кабелю або адаптера береться просто зарядне від іншого телефону, проте мало хто замислюється, чи можна так робити.

Тож чи можна заряджати різні гаджети одним зарядним пристроєм? Відповідь на це питання публікує видання radiotrek. Розповідаємо яку зарядку вибрати для телефону.

Як правильно заряджати телефон

Відповідь можна, проте є свої нюанси. Насамперед усі виробники мобільних телефонів радять використовувати оригінальний зарядний пристрій, тому якщо ваше зламалося, купувати краще таке ж, і на офіційному сайті виробника.

Однак можна використовувати також якісні аналоги та інших виробників. Ще раз зазначимо якісні аналоги. Про дешеві пристрої взагалі забудьте: так ви тільки зіпсуєте акумулятор свого телефону.

Також при використанні "чужого" зарядного пристрою важливо звернути увагу на його потужність: потужніший адаптер вашому гаджету не нашкодить, а ось менш потужний заряджатиме телефон повільніше. І, крім цього, слід пам’ятати, що аксесуари різних фірм та виробників можуть бути несумісними.

Не варто забувати і про те, які звички "вбивають" смартфон раніше часу, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.

Також "Телеграф" писав, що в деяких випадках заборонено одразу ж ставити на зарядку повністю розряджений телефон. Цю помилку робить кожен другий.