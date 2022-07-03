Як прискорити час заряджання старого смартфона: найефективніший спосіб

Щоб старий телефон розряджався повільніше, потрібно трохи витратитись.

Навіть якщо постійно правильно ставити свій гаджет на зарядку, згодом акумулятор пристрою зношується, і телефон працює на одному заряді дедалі менше. На жаль, але повністю запобігти цьому не можна. Однак є способи поліпшити ситуація, не купуючи новий смартфон.

У кожному телефоні є якийсь датчик циклів перезарядки, і коли межа перевищена, продуктивність пристрою знижується, і акумулятор починає "сідати" набагато швидше, пише belnovosti. Що ж можна в такому випадку зробити, щоб не тягати постійно із собою портативний зарядний пристрій.

Як прискорити час заряджання старого смартфона

Найнадійніший спосіб прискорити зарядку старого смартфона, не купуючи при цьому новий телефон, це заміна акумулятора. Так, спосіб не безплатний, проте він набагато дешевший, ніж повністю змінювати гаджет. Це потрібно зробити, якнайшвидше, щоб батарея не вийшла з ладу в найневідповідніший момент.

Якщо у смартфоні легко знімається задня кришка, то акумулятор можна замінити і самостійно, а якщо вбудована батарея, то заміну краще довірити професіоналам.

Також пам’ятайте, що одна з головних помилок практично всіх користувачів мобільних телефонів – це "нічна" зарядка. Акумулятор заряджається всього за кілька годин, а частина ночі, що залишилася, знаходиться під напругою, що згубно позначається на гаджеті і його терміні "придатності".

Також фахівці рекомендують не користуватися телефоном під час заряджання, через що він перегрівається.

Раніше "Телеграф" писав, які звички "вбивають" смартфон раніше часу, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд із мобільним телефоном.