П’ять програм, які найбільше розряджають ваш телефон

Якщо програма працює у фоновому режимі, це теж витрачає заряд

Ваш телефон може швидко розряджатися не тільки тому, що ви допускаєте поширені помилки при підзарядці пристрою, а й неправильно використовуєте деякі програми на смартфоні. Більше того, низка програм, які встановлені майже у кожного, значно витрачають енергію акумулятора. Тому за можливості краще користуватися цими програмами на ПК, а з телефону – видалити.

Як передає "Телеграф", про програми на телефоні, які "пожирають" зарядку, пише видання Reader’s Digest. Експерти виділяють щонайменше 5 додатків, найбільш енерговитратних для смартфонів.

До топ-5 додатків, які найбільше розряджають вашу батарею, включені:

Snapchat,

Google Maps,

Netflix,

Amazon,

Facebook.

Експеримент показав, що видалення мобільного додатка Facebook з телефонів Android заощаджує до 20% часу автономної роботи. Якщо ви також позбавитеся програми Messenger, то час завантаження інших програм може збільшитися на 15%. Причина, через яку Facebook так "вбиває" заряд батареї, полягає в тому, що він продовжує працювати у фоновому режимі, навіть коли ви його не використовуєте.

Крім того, рекомендується дотримуватись ще кількох простих правил щодо програм на смартфоні. Одна з них – виходити з програм, щоб вони не продовжували працювати у фоновому режимі. Не забувайте видаляти програми, які ви взагалі не використовуєте. Також слід підтримувати програмне забезпечення в актуальному стані. Мало хто знає, але відстрочка оновлень пристрою завдає більше шкоди, ніж користі для вашого телефону. Виробники iPhone та Android випускають оновлення, щоб користувачам було ще комфортніше, а телефон працював краще. І якщо у вашого пристрою слабка батарея або інші проблеми, оновлення програмного забезпечення можуть їх виправити.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому пискявий звук зарядки телефону — поганий знак для власника пристрою.