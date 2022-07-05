Чи можна залишати телефон на зарядці на всю ніч: помилку робить кожен другий

Якщо ви бажаєте, щоб батарея телефону прослужила довше, не робіть так

Дуже легко "вбити" батарею телефону, якщо робити помилки під час заряджання пристрою. Не можна не тільки користуватися смартфоном під час підзарядки – це призводить до перегрівання, а й залишати гаджет підключеним до розетки на всю ніч.

Як передає "Телеграф", про цю поширену помилку при зарядці телефону пише видання Reader’s Digest. Зарядити телефон на 100% за ніч може здатися гарною думкою, але насправді так не потрібно робити.

Прокидатися з повністю зарядженим телефоном, здавалося б, чудовий спосіб розпочати день. Але залишати пристрій увімкненим на ніч — погана ідея. Коли телефон досягає 100% заряду, він продовжуватиме отримувати невелику підзарядку, щоб підтримувати цей максимальний рівень. Це призводить до безперервної роботи батареї. Тож краще не заряджати повністю акумулятори, тому що висока напруга з часом зношує батарею.

Нагадаємо, тримати телефон у ліжку чи під подушкою вночі, особливо заряджаючи його, не можна. Це ще один спосіб скоротити термін служби пристрою через накопичення тепла. Якщо ваш телефон заряджається або має дефект, це може навіть становити потенційну небезпеку займання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що телефон може швидко сідати через деякі програми. Експерти виділяють щонайменше п’ять програм, які "пожирають" заряд смартфона.