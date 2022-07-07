Чому не можна заряджати телефон у машині: цю помилку робить кожен другий

Це правило при зарядці смартфона порушують дуже часто

Якщо ви перебуваєте в тривалій поїздці або застрягли в пробці по дорозі на роботу, низький заряд батареї — катастрофа для водія, що нудьгує. Ідея підключити телефон до USB-порту автомобіля здається невинною. Але якщо проблема зі смартфоном, що сів, некритична в цей момент, то зарядка під час поїздки може бути великою помилкою.

Як пише "Телеграф", про те, чому не можна заряджати телефон у машині, повідомляє видання Reader’s Digest. Щоб підключити смартфон до "розетки" в авто, спочатку потрібно переконатися — чи не зашкодить це у майбутньому вашому пристрою.

Справа в тому, що адаптер зазвичай може безпечно регулювати напругу під час підзарядки пристрою. Однак, якщо він несправний або виготовлений не виробником вашого телефону, то може передавати занадто багато енергії на смартфон і потенційно пошкодити його. У більшості випадків ви можете не відразу помітити це пошкодження, оскільки воно зазвичай впливає на акумулятор вашого телефону, знижуючи його працездатність.

Навіть якщо ви не помітите проблем з телефоном, це може дорого обійтися в довгостроковій перспективі. У гіршому випадку звичка заряджати телефон у машині може пошкодити зарядний порт смартфона або материнську плату, а виправити це дуже недешево. Тому необхідно завжди використовувати офіційний автомобільний зарядний пристрій та саме виробника вашого телефону.

І додамо, що користуватися телефоном під час керування автомобілем небезпечно як для вас, так і для людей навколо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи можна залишати телефон на зарядці на всю ніч.