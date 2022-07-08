Як прискорити зарядку телефону: простий лайфхак

Є один маленький нюанс, який прискорить процес зарядки

Іноді потрібно, щоб телефон зарядився якнайшвидше. Але підключивши смартфон до розетки, багато хто проводить час очікування за прогортанням соцмереж або якоюсь грою. Щоб зарядка телефона не шкодила акумулятору, не можна залишати заряджати смартфон на всю ніч. А ось щоб процес підзарядки пристрою був швидшим – важливо не використовувати телефон у цей момент

Як пише "Телеграф", про це просте правило повідомляє видання Reader’s Digest. Те, що не можна торкатися телефону, коли він підключений до мережі – міф. Але є сенс все одно дотримуватися такого правила.

Так, можна вільно відкривати програми або приймати дзвінки, поки телефон заряджається. Коли смартфон заряджається, потужність відрізняється від тієї, яку зазвичай має акумулятор, але незважаючи на це результати та продуктивність завжди однакові. Одне застереження: відкриті програми споживають енергію, поки батарея телефону заряджається, а це означає, що для заряджання потрібно більше часу. Тому якщо вам потрібна швидка повна зарядка, метушня з телефоном працюватиме проти вас.

Нагадаємо, є звички, які "вбивають" смартфон передчасно, а також речі, які не варто і навіть небезпечно тримати поряд із мобільним телефоном.

Також "Телеграф" писав, що в деяких випадках заборонено одразу ж ставити на зарядку повністю розряджений телефон. Цю помилку робить кожен другий.