Чи можна заряджати смартфон у грозу: ви напевно про це не знали

Чи правда, що під час грози смартфоном користуватись заборонено?

Згідно з прогнозом народного синоптика, у липні по всій Україні прокотиться хвиля шквалів та гроз, а оскільки існує популярне побоювання, що під час негоди телефоном користуватися не можна, ми вирішили з’ясувати, чи це так чи ні.

Багато користувачів відкладають свій телефон якомога далі на час грози, побоюючись, що їх може вдарити блискавка, а інша частина активно користується своїми гаджетами, і може навіть знімати негоду на відео. Хто ж з них має рацію, знає belnovosti.

Чи можна користуватися або заряджати телефон під час грози

Думка, що мобільний телефон притягує блискавку, — міф, адже доказів цього немає. Оскільки сучасні гаджети не живляться від мережі, вимикати його під час грози необов’язково, адже ніякі перепади напруги не страшні.

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А ось на зарядку пристрій у грозу краще не ставити. Все тому, що блискавка може спровокувати коротке замикання, а це своєю чергою — до спалаху чи поломки гаджета.

Також пам’ятайте, що одна з головних помилок практично всіх користувачів мобільних телефонів – це "нічна" зарядка. Акумулятор заряджається всього за кілька годин, а частина ночі, що залишилася, знаходиться під напругою, що згубно позначається на гаджеті і його терміні "придатності".

Крім цього, фахівці рекомендують не користуватися телефоном під час зарядки, через що він перегрівається.

Також "Телеграф" писав, що в деяких випадках заборонено одразу ж ставити на зарядку повністю розряджений телефон. Цю помилку робить кожен другий.