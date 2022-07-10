Чи можна заряджати смартфон, якщо він уже заряджений: відповідь вас здивує

Неправильна зарядка телефону – це вірний крок до його поломки

Дуже велику та важливу роль у мобільних телефонах відіграють їхні акумулятори. Здавалося б — з їх експлуатацією має бути все зрозуміло, але більшість людей припускаються помилок, а потім скаржаться, що їхній гаджет став дуже швидко розряджатися.

Чи можна заряджати смартфон, який має високий рівень заряду акумулятора — можна, але тільки тоді, коли вам це дійсно дуже потрібно, пише belnovosti.

Чи можна заряджати заряджений телефон

Якщо рівень заряду телефону високий, але ви вважаєте за необхідне його ще підзарядити, то так і зробіть. Але до 100% заряджати пристрій експерти не рекомендують. Так само як і повністю розряджати його або зберігати розрядженим не варто — це шкідливо для акумулятора.

Найкраще підтримувати рівень заряду в діапазоні 40%-80%.

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Додамо, що в разі потреби можна поставити смартфон на зарядку на всю ніч, але зловживати цим не варто.