Чому не можна залишати адаптер для зарядки в розетці: не всі власники гаджетів це знають

Не всі власники гаджетів знають, як правильно "поводитись" із зарядкою.

Мало хто замислюється про це, від того й ніхто особливо не знає, чи потрібно виймати зарядний пристрій з розетки після того, як гаджет зарядився. Напевно, у більшості користувачів адаптер постійно стирчить у розетці, щоб коли телефон сів, можна було швидко поставити його на підзарядку, і не шукати шнури по всьому будинку.

Якщо залишити в розетці тільки адаптер, який справний, то нічого страшного не станеться, пише видання belnovosti. Однак повністю зарядний пристрій залишати в розетці не можна. Чому читайте далі.

Чому не можна залишати зарядний пристрій без телефону в розетці

Виймати зарядне з розетки потрібно хоча б "про всяк випадок", наприклад, щоб уникнути наслідків стрибків електричної напруги. Навіть якщо ви на 100% впевнені у своїй проводці, від короткого замикання ніхто не застрахований, і якщо в цей час буде зарядне в розетці, через нагрівання адаптера може статися пожежа в будинку.

Також небезпека існує під час грози чи сильного вітру. У такі періоди краще і зовсім знеструмити квартиру або хоча б відключити всі електроприлади.

Та й крім цього, залишена зарядка в розетці активно споживає електрику, що призводить до додаткових витрат.

Також пам’ятайте, що одна з головних помилок практично всіх користувачів мобільних телефонів – це "нічна" зарядка. Акумулятор заряджається всього за кілька годин, а частина ночі, що залишилася, знаходиться під напругою, що згубно позначається на гаджеті і його терміні "придатності".

Крім цього, фахівці рекомендують не користуватися телефоном під час зарядки, через що він перегрівається.

Також "Телеграф" писав, що в деяких випадках заборонено одразу ж ставити на зарядку повністю розряджений телефон. Цю помилку робить кожен другий.