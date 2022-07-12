Як потрібно заряджати телефон, щоб не псувати батарею: проста хитрість

Неправильна зарядка "вб’є" як батарею, так і сам смартфон

Чим більше зношується батарея, тим гірше телефон утримує заряд, а значить ваш пристрій може розрядитися до нуля в найбільш невідповідний момент. Щоб цього не сталося, не можна залишати мобільний в розетці на всю ніч, а ще слід дотримуватися одного основного правила.

Як пише "Телеграф", про хитрість, яка збереже акумулятор смартфона, розповідає видання Reader’s Digest. Це лише одне правило при зарядці телефону, яке продовжить термін служби акумулятора.

Щоб ваша батарея працювала якомога довше, існує рекомендований метод заряджання ваших пристроїв. Так, експерти радять заряджати телефон лише частково. Оптимальний рівень заряду батареї становить 25-85 відсотків. А ось зарядка більш ніж на 100 відсотків — згубна для акумулятора. У багатьох людей є ця звичка, і вони не усвідомлюють, які збитки завдають батареї.

Тому не дозволяйте акумулятору телефону повністю розряджатися, а при зарядці дайте йому досягти лише 85 відсотків, потім — відключіть від мережі. Якщо акумулятор повністю заряджений, не залишайте пристрій підключеним до мережі, інакше ваша електроніка в довгостроковій перспективі старітиме швидше.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна насправді заряджати телефон у грозу, оскільки багато хто думає, що це робити заборонено.