Чи можна заряджати смартфон у включеному стані

Експерти назвали плюси зарядки гаджета у відключеному стані

Дуже легко "вбити" батарею мобільного телефону, якщо робити помилки під час зарядки пристрою.

Ми не раз писали, що користуватися смартфоном під час зарядки не можна, адже це призводить до перегрівання смартфона, що згубно позначається на його терміні "придатності". Тому, пише belnovosti, найкраще заряджати телефон взагалі у відключеному стані.

Як краще заряджати смартфон

Завдяки цьому правилу ваш улюблений гаджет зарядиться набагато швидше. Крім того, батарея пристрою не перегріватиметься, відповідно, продовжиться термін його служби.

Єдиний мінус такого способу зарядки полягає в тому, що ви можете пропустити важливий дзвінок чи повідомлення.

Раніше "Телеграф" пояснював, які помилки поступово "вбивають" смартфон. А також ми розповідали, чому мобільний телефон не можна залишати в розетці на всю ніч, або ж заряджати смартфон постійно до 100%.