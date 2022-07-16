Чому ваш смартфон повільно заряджається: топ-5 причин, про які треба знати

Причин, за яких пристрій повільно заряджається, може бути багато

Кожен власник смартфона хоче, щоб його улюблений гаджет працював якнайдовше, забуваючи при цьому про правила експлуатації пристрою. Нерідко користувачі ставлять свій мобільний телефон на зарядку, а він не поспішає радувати зеленими відмітками. У чому причина повільної зарядки смартфона?

У цьому випадку причин може бути багато, пише belnovosti. Розповідаємо про найпоширеніші п’ять причин повільної зарядки.

Чому смартфон довго заряджається

Пошкоджено USB-кабель. Вони, як правило, легко ламаються. Пошкоджено адаптер. Це може статися через стрибок напруги. Проблеми із USB-портом. Перевірте, чи не засмітився він, чи зламався. Проблема у способі зарядки. Намагайтеся не заряджати смартфон від ноутбука або за допомогою бездротової зарядки. Проблема у самій батареї. Можливо, просто настав час її замінити.

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