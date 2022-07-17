Що потрібно робити, щоб телефон прожив набагато довше: корисні лайфхаки

Дотримуючись цих простих порад, можна суттєво продовжити "життя" своєму смартфону.

Щоб суттєво продовжити термін служби свого смартфона, його не можна залишати в розетці на всю ніч, а також важливо дотримуватися ще кількох простих правил. Вони зовсім нескладні, проте їхня користь незамінна.

Що потрібно робити, щоб телефон прослужив довго, пише belnovosti. Наприклад, найпростіше — носити телефон у чохлі, щоб захистити його від подряпин.

Як доглядати за смартфоном

По-перше, не можна піддавати свій пристрій дії високих та низьких температур. Такі "стрибки" негативно впливають на акумулятор.

По-друге, потрібно правильно заряджати свій смартфон. Не варто розряджати його "у нуль", а також заряджати до 100-відсоткового рівня. Найкраще підтримувати заряд на рівні 70-90%.

По-третє, користуватися потрібно лише оригінальні кабелі.

І, по-четверте, не забувайте періодично чистити динаміки, мікрофон, перемикач.

Крім цього, фахівці рекомендують не користуватися телефоном під час зарядки, через що він перегрівається.

Також "Телеграф" писав, що в деяких випадках заборонено одразу ж ставити на зарядку повністю розряджений телефон. Цю помилку робить кожен другий.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна насправді заряджати телефон у грозу, оскільки багато хто думає, що це робити заборонено.