Чи потрібно вимикати телевізор із розетки на ніч: про це треба знати

Вимкнувши телевізор на ніч, можна значно скоротити споживання електроенергії.

Напевно мало хто думав про те, чи потрібно на ніч вимикати з мережі телевізор. Про королеву кухні мікрохвильовій печі — ми вже писали раніше, а також розповідали чи потрібно після прання відключати пральну машинку з мережі, а тепер настав час поговорити і про "короля" будинку.

Чи потрібно вимикати телевізор на ніч із розетки

Люди, які лягаючи спати або йдучи з дому, відключають усі електроприлади з мережі "про всяк випадок" — дуже правильно роблять, пише видання "Радіо Трек". Оскільки перепади напруги в мережі — явище досить часто, виймати всі прилади з розеток потрібно хоча б з міркувань безпеки.

Плюс до всього, ця також і економія ваших грошей, адже за таких несприятливих обставин блок живлення телевізора або іншого електроприладу може вийти з ладу, а це означає, що вам доведеться витрачатися на нову техніку.

Щобільше, при перепадах мережі можливе коротке замикання проводки, що може призвести до пожежі у квартирі. З цієї ж причини бажано відключати електроприлади від мережі та під час грози.

Нагадаємо, раніше ми писали, що робити, щоб пральна машинка не "скакала" під час прання та віджиму.

Також, раніше "Телеграф" розповідав, чи можна насправді заряджати телефон у грозу, оскільки багато хто думає, що це робити заборонено.