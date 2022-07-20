Чому не можна користуватися телефоном, у якого розбитий екран: помилка, яку робить кожен

Наслідки можуть бути дуже плачевними.

Щоб суттєво продовжити термін служби свого смартфона, потрібно не тільки правильно його заряджати, але й правильно доглядати за ним і вчасно носити в ремонт, якщо це потрібно. Наприклад, якщо на екрані вашого гаджета є тріщини, необхідно негайно нести пристрій у сервіс.

Навіть якщо дисплей працює нормально: картинка без спотворень і хороша реакція на дотик, все одно потрібно нести телефон у ремонт, пише belnovosti. Несвоєчасна заміна дисплея коштуватиме потім вам набагато дорожче. Розповідаємо чому.

Чому не можна користуватися смартфоном з розбитим екраном

Перше – порушення роботи сенсорної панелі. Дисплей повільніше реагуватиме на будь-які дії, ніж при цілому склі. Також можливо, що екран взагалі не відповідатиме на "запити". Навіть якщо відразу все було нормально, це не дає гарантії, що завтра-після завтра телефон не перестане працювати.

Друге — пошкодження внутрішніх елементів . Якщо продовжити користуватися гаджетом із розбитим дисплеєм, це може порушити роботу процесора, батареї та інших закріплених на платі смартфона компонентів.

. Якщо продовжити користуватися гаджетом із розбитим дисплеєм, це може порушити роботу процесора, батареї та інших закріплених на платі смартфона компонентів. Третє – проникнення вологи. Через тріщини всередину пристрою в мінімальних кількостях потраплятиме волога, через що після багатьох елементів будуть поступово окислюватися, що в результаті призведе до поломки телефону.

Через тріщини всередину пристрою в мінімальних кількостях потраплятиме волога, через що після багатьох елементів будуть поступово окислюватися, що в результаті призведе до поломки телефону. І четверте – шкода для здоров’я. Банально, але про тріснуте скло можна порізати пальці. Також підвищується навантаження очі.

Також пам’ятайте, що одна з головних помилок практично всіх користувачів мобільних телефонів – це "нічна" зарядка. Акумулятор заряджається всього за кілька годин, а частина ночі, що залишилася, знаходиться під напругою, що згубно позначається на гаджеті і його терміні "придатності".

Крім цього, фахівці рекомендують не користуватися телефоном під час зарядки, через що він перегрівається.

Також "Телеграф" писав, що в деяких випадках заборонено одразу ж ставити на зарядку повністю розряджений телефон. Цю помилку робить кожен другий.