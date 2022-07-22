Чи можна заряджати телефон двічі на день: відповідь вас здивує

Якщо дотримуватися декількох простих правил під час заряджання телефону, ваш пристрій прослужить дуже довго.

Багато власників смартфонів упевнені, що заряджати мобільний пристрій потрібно "до кінця" і відключають свій гаджет із мережі лише після того, як рівень батареї дійшов до 100%. Щобільше, багато хто досі дотримується того, що чим менше разів телефон заряджається, тим довше він прослужить. Але чи це так?

Відповідь – ні. Система "що менше, тим краще" тут не працює, і телефон потрібно заряджати стільки, скільки потрібно. Докладніше про те, скільки разів на день заряджати телефон і як це правильно робити, пише видання "Нотатки Сіс.Адміна".

Чи можна заряджати телефон двічі на день?

Можна і навіть потрібно. Не бійтеся ставити свій телефон на зарядку навіть якщо він ще про це не попросив. Головне не допускайте падіння заряду нижче 20%. Якщо постійно повністю розряджати телефон, його акумулятор швидко зноситься, через що гаджет швидко сідати.

Скільки разів на день можна заряджати смартфон?

Немає конкретної і правильної кількості зарядок на день — головне це підтримувати заряд акумулятора в межах 30-80%, а це буде 2 або 4 зарядки не так важливо. Також варто відзначити, що щоразу до 100% кожен заряджати телефон не варто, інакше батарея швидко вийде з ладу, що суттєво знизить термін її служби.

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Крім цього, фахівці рекомендують не користуватися телефоном під час зарядки, через що він перегрівається.

Нагадаємо, багато популярних програм буквально "з’їдають" заряд смартфона. Є щонайменше п’ять програм, через які батарея швидко втрачає потужність.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна насправді заряджати телефон у грозу, оскільки багато хто думає, що це робити заборонено.